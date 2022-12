“Vergogna | che scandalo” Bufera al GF Vip su Antonella Fiordelisi dopo la puntata

(Di martedì 27 dicembre 2022)la volta di Charlie Gnocchi, che adesso sarebbe nei guai seri per essere stato licenziato dalla radio, a causa di alcune uscite fatte durante la sua partecipazione al GF Vip 7, il secondo rientro nella casa non sembrava fattibile. Invece è capitato ad. Niente biglietto di ritorno ma uno scherzo da Alfonso Signorini, le aveva fatto credere di essere stata eliminata e invece era la preferita della settimana. Una cosa che ha lasciato senza parole gli spettatori che la volevano fuori, e infuriata Guendalina Tavassi. In qualsiasi sondaggio del websembrava ‘spacciata’. L’avventura al GF Vip 7, fatta in particolare di deliranti quanto accesse e diverse discussioni, sembrava ormai giunta al termine per colei che ha rapito il cuore di Edoardo Donnamaria, sin ...

Dire

...di Romaha in mano alcuni esposti in questa materia, ma pretendiamo come cittadini e come parenti anche chiarezza dal nuovo governo. Speriamo di non assistere a una nuova, ennesima...Dopo gli sforzi straordinaridurante la pandemia hanno consentito al sistema di reggere l'urto di una crisi senza precedenti, con la Regione Sardegna è quellapiù di tutte ha investito ... Ponte Morandi, i parenti delle vittime: "Il ritorno dei Benetton Una ... La presidente del Comitato Egle Possetti commenta: "Un incubo che ci fa saltare sulla sedia e rivoltare lo stomaco" ...“Speriamo di non assistere ad una nuova ennesima vergogna conclamata o altri pasticci sotterranei nuovamente in sfregio alle 43 vittime, ai loro famigliari ed ...