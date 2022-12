Vela | l’Italia ospiterà il Campionato Mondiale Giovanile 2024

(Di martedì 27 dicembre 2022) Saràad ospitare ildi. A comunicarlo è la Federazione Italiana, che spiega come la manifestazione rappresenti un evento di grande prestigio per il World Sailing e sia stata assegnata alin virtù di “un’ascesa costante nei rapporti internazionali“. “C’è grande soddisfazione da parte del Presidente Francesco Ettorre, di tutto il Consiglio Federale e del Comitato Organizzatore” si legge nella nota. La competizione andrà in scena presso l’alto Lago di Garda dal 13 al 20 luglioe vedrà protagonisti oltre 900 sportivi per un totale di 11 discipline giovanili (29er, 420, ILCA6, Nacra15, Formula Kite e Windsurf Youth iQFOiL, sia maschili che femminili). “Si tratta di un ...

