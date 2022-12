Vela | i Mondiali Giovanili in Italia nel 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma – Il Campionato Mondiale Giovanilediè stato assegnato all’. Lo rende noto la Federazionenaprecisando che la manifestazione, che per la prima volta si disputerà nel nostro Paese, rappresenta l’evento più importante – dopo l’Olimpiade – per World Sailing. “Grande soddisfazione – aggiunge la nota – da parte del Presidente Francesco Ettorre, di tutto il Consiglio Federale e del Comitato Organizzatore per un risultato che certifica il posizionamento in costante ascesa da parte della Federazionenei rapporti internazionali, che, in questa occasione, si è tradotto in una assegnazione di grande prestigio”. Sede deisarà l’alto Lago di Garda che diventerà teatro naturale di uno spettacolo senza precedenti dal 13 al 20 luglio ...