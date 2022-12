Globalist.it

In un'intervista a Il Foglio,ha parlato della spoliticizzazione della scuola e allo sciopero come uno strumento che "non tira più". "Penso sia cambiato qualcosa in profondità: lo sciopero ...... o di dubbia costituzionalità, incentrate sull'imperativo padronale edel dare ai ... come, che vorrebbe "umiliare" gli studenti indisciplinati spedendoli ai "lavori socialmente ... Valditara il reazionario: “E’ finita la militanza politica nelle scuole, lo sciopero non tira più” Valditara sulla scuola: «Penso sia cambiato qualcosa in profondità: lo sciopero come strumento di lotta politica non tira più. Non funziona più. Si è chiusa, o si sta chiudendo, un'epoca».Caro Merlo, invece di insegnare a usarlo bene, come il nuovo computer e come la memoria (anche video-memoria) della classe, quel reazionario del ministro Valditara ha vietato “il telefonino” a scuola.