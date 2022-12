Usa | oltre 60 morti per la bufera artica | le operazioni di salvataggio continuano senza sosta

Agenzia ANSA

Nell'area di Buffalo, la tempesta ha imperversato venerdì e sabato, facendo cadere1,2 metri di neve in alcuni punti. L'ondata invernale ha bloccato alcune persone in auto per giorni, ...... ha approvato il bilancio 2021/2022, chiuso con una perdita di esercizio di238 milioni di ... Visto come li, siamo sicuri di volerli affidare allo Stato - Mattarella torna negativo al Covid. ... Gli Usa in ginocchio per la tempesta artica, oltre 50 morti I morti sono stati trovati nelle loro auto, nelle case e sotto cumuli di neve. Alcuni sono morti mentre spalavano la neve. La tempesta che ha colpito gran ...Mosca vieta le vendite di greggio ai Paesi che applicano un price cap. L'Europa guarda al Kazakistan, ma i barili di Astana sono pochi e i tubi passano dalla ...