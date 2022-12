Usa | oltre 50 morti 28 solo a Buffalo per la bufera artica | le operazioni di salvataggio continuano senza sosta

Agenzia ANSA

Secondo le autorità meteorologiche, la neve continuerà a cadere sul Paese anche nelle prossime ore. TI POTREBBE INTERESSARE... prima negli anni 2002 - 04 e poi negli anni 2008 - 11 (a essere stato due volte ministro ...molti leader e ha creato un rapporto di particolare amicizia con Colin Powell e Hillary Clinton in... Gli Usa in ginocchio per la tempesta artica, oltre 50 morti che si occupa della frantumazione di auto usate. L'infortunio è accaduto poco prima delle 8 nei pressi di un compattatore che schiaccia auto il cui metallo è destinato a essere riciclato. L'operaio ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...