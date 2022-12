Usa | Corte Suprema mantiene misura Trump per blocco migranti

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – Ladegli Stati Unitialmeno per i prossimi mesi la controversa restrizione di confine decisa durante la presidenza di Donald, il cosiddetto ‘titolo 42’, che consente ai funzionari federali di espellere rapidamente iai confini degli Usa. Questa decisione, riferisce la ‘Cnn’, è una vittoria per gli Stati repubblicani che hanno esortato laa intervenire sulla questione. Da marzo 2020, il Titolo 42 ha permesso agli agenti di frontiera statunitensi di respingere immediatamente iche hanno attraversato il confine meridionale in nome della prevenzione del Covid-19 e permette di espellere subito anche i potenziali richiedenti asilo per ragioni sanitarie. Secondo ‘Abcnews’ che cita ...

