Gazzetta del Sud

... il film che segnerà il Natale A casa con l influenzariconoscere quella australiana e...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...Putin, aggiunge 'i trattamenti più avanzati e una terapia mirata che la Russia non è in grado ...una notizia del genere inquieta se si pensa al fatto che il leader di Mosca ha appena nominato... Usa “come in guerra”, 50 i morti a causa della bufera. Biden: “Stato d'emergenza” “Le Nazioni Unite potrebbero essere la sede migliore per tenere questo vertice, perché non si tratta di fare un favore a un certo Paese” ma “di coinvolgere tutti”. A comunicare questa volontà è… Leggi ...E’ tragico inginocchiarsi a paesi come Russia, USA, Qatar che ci vendono combustibili fossili che sono inquinanti e impattanti dal punto di vista climatico, quando il vero paese dalle enormi risorse ...