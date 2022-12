Uomo scompare dopo il pranzo in famiglia | avviate le ricerche

VareseNoi.it

gentile e acuto, negli ultimi 5 anni Salvatore Mazza ha coraggiosamente convissuto e ... Oggiun grande guerriero cui tutta la comunità SLA è riconoscente. AISLA e Centri Clinici NeMO si ......si è occupato anche il popolare programma televisivo 'Chi l'ha visto' ma la ricerca di quest'... Antonio Pinna comunque, e l'unica cosa di lui che dopo qualche tempo riappare è la sua Alfa ... Ritrovato in serata l'uomo scomparso in Valganna: un Natale di ricerche a Ganna C'è almeno una triade di personaggi famosi che sono morti e che dà la misura di come durante questo 2022, un altro pezzo importantissimo di Novecento se ne sia andato per sempre.La paleontologa Elena Ghezzo di Ca’ Foscari è a capo del team che indaga le grotte. I ricercatori studiano come si sta modificando l’ambiente e come si stanno adattando gli animali ...