(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCompie unain unae poilaal: i carabinieri arrestano entrambi. E’ accaduto tutto ieri sera, verso le 23, a San Sebastiano al Vesuvio, in via Matteotti. Iltore, volto travisato ein pugno, minaccia i dipendenti e chiede l’incasso; il titolare consegna subito circa 1500 euro in contanti. I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio arrivano pochi istanti dopo, allertati dal 112. Analizzano le immagini di videosorveglianza e riconoscono l’armato e il veicolo che guida. Lo raggiungono a casa ma l’non è ancora tornato. Poco dopo arriva l’auto, il conducente ha ancora addosso gli abiti immortalati ...

...dove i carabinieri hanno arrestato undi 47 anni. Per suo figlio si sono aperte le porte del Centro di accoglienza dei Colli Aminei. Entrambi in attesa di giudizio, dovranno rispondere di...A dare l'allarme ieri mattina sono stati alcuni familiari: preoccupati perché l', che viveva ... Non è chiaro se si sia trattato di unafinita nel sangue o di un lite rapidamente degenerata. Uomo rapina una sala slot e affida la pistola al figlio 14enne Compie una rapina in una sala slot e poi affida la pistola al figlio 14enne: i carabinieri arrestano entrambi. È accaduto tutto ieri sera, verso le 23, a San Sebastiano al Vesuvio, in ...Compie una rapina in una sala slot e poi affida la pistola al figlio ... L'arresto Analizzate le immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno riconosciuto l'uomo armato e il veicolo. Lo hanno ...