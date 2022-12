Università | Bernini “Entro giugno cantieri per atenei più moderni”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –2023 partiranno nuoviper opere di edilizia universitaria. E’ stata, infatti, pubblicata sul sito del Ministero dell’e della Ricerca la graduatoria dellestatali che hanno avuto accesso alla prima tranche di contributi del Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca, istituito per promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle, delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e degli enti di ricerca. “Aggiungiamo un altro tassello per rendere i nostrie i luoghi della ricerca e della formazione sempre più a misura di studente. Vogliamo strutture accoglienti, ma soprattutto efficienti, moderne, sostenibili” – ha detto il ministro Anna Maria ...