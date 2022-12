United Cup | via alla stagione 2023 | subito Djokovic | Nadal | Berrettini e Musetti

La Gazzetta dello Sport

A cavallo tra due annate, con uomini e donne insieme. Ibrida per natura, la nuova, competizione che può essere definita la sintesi tra la vecchia Hopmane la recente (ma con vita breve) Atp, di cui ha preso il posto nel calendario. Di fatto, il 2023 del tennis ...Riparte la stagione tennistica anche per Stefanos Tsitsipas, impegnato con la sua Grecia con la. Il tennista, come molti colleghi, ha così parlato in conferenza stampa rispondendo soprattutto alla domanda sugli Slam, che ancora non ha mai vinto. "La gente mi chiede se sono pronto a ... United Cup, subito Musetti e Berrettini. E Sinner riparte da Adelaide Solo altre due tenniste si sono meritate questo premio in passato: Steffi Graf e Martina Hingis E’ la numero uno del mondo WTA Iga Swiatek ad essersi aggiudicata la 65esima edizione del premio di “Spo ...Dopo un giro in barca sul fiume Brisbane in compagnia della propria squadra di United Cup, il romano è stato intervistato dall'Australian Associated Press ...