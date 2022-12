United Cup tennis 2023 | Ajla Tomljanovic | “Nei tornei di squadra riusciamo a distinguerci”

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) In occasione della visita a Sydney della Nazionale australiana diin vista dell’esordio (giovedì 29 dicembre) al nuovo torneoCup(che sostituisce l’ATP Cup),ha presentato la nuova competizione confermando la sua ambizione e di quella dei connazionali. Gareggiare da padroni di casa (si giocherà tra Sydney, Brisbane e Perth) spinge a dare qualcosa in più, anche se di per sé quando si gioca digli australiani sembrano più ispirati: merito dell’ottimo clima che si respira nel team e della voglia di rappresentare al meglio il proprio Paese. Ecco, di seguito, le parole dellata australiana riportate sul sito ufficiale dell’ATP Tour, in vista dell’esordio allaCup: “Nei ...