United Cup 2023 | montepremi e prize money

(Di martedì 27 dicembre 2022) Iled ildellaCup, la nuova competizione di tennis a squadre in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio sui campi in cemento outdoor di tre diverse città australiane (Sydney, Brisbane e Perth). Presente anche l’Italia di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, inserita all’interno del Gruppo E (Brisbane) insieme alla Norvegia di Casper Ruud e al Brasile di Thiago Monteiro e Beatriz Haddad Maia. LaCup inaugurale ha in dote untotale di 15 milioni di dollari, diviso in maniera equa tra ATP e WTA. Il premio in denaro individuale si basa su tre componenti: ranking di singolare, vittoria delle partite e successi di squadra. Di seguito lo schema dettagliato. SQUADRE E GIOCATORI AL VIA PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA ...

Di seguito tutti i nomi che vedremo alla. Va ricordato che si tratta non già di convocazioni, ma di iscrizioni, in quanto vale appunto l'iscrizione come in un qualsiasi torneo dei rispettivi circuiti. Gruppo A (a Perth): Grecia, ...L' Italia si presenterà al via del Girone E schierando Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori, Marco Bortolotti, Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Camilla Rosatello, Nuria Brancaccio . ... United Cup, subito Musetti e Berrettini. E Sinner riparte da Adelaide Lucia Bronzetti è partita venerdì per l'Australia dove giocherà uno dopo l'altro la United Cup con la squadra azzurra (Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, ...