Un uomo di Stato per eccellenza” | Frattini | il dolore di Gasparri

Il Sole 24 ORE

Sarebbe morto così, per cause naturali, un marinaio messicano di 45 anni: l'era in servizio a ... Il marinaio sarebbestroncato da un malore. A ricostruire quanto accaduto è stata la ...La refurtiva non è stata rinvenuta, ma in compenso un 50enne italiano, residente a Imola, ètrovato con 40 anelli in oro bianco. L'il 18 e il 19 dicembre, con il viso coperto da una mascherina, è entrato in due gioiellerie del centro di Imola, in via Pediano e in via Appia, e ... Addio a Franco Frattini, uomo di Stato - Il Sole 24 ORE Mentre in Iran la protesta al regime continuano a farsi sempre più violenta, continuano le ripercussioni nei confronti dell'ex calciatore Ali Daei. A inizio dicembre, ...Non sa scrivere, legge e basta. Ha 60 anni ed è nato nel quartiere La Chanca di Almeria. «Il mio ultimo lavoro è stato nel 2010. Si trattava di un contratto di 15 giorni ...