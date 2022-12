Un posto al sole | trama 27 dicembre 2022 | l' iniziativa di Giulia

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ad Unal, i riflettori torneranno a riaccendersi su Nunzio, Chiara ed Alice, secondo ladi martedì 27. Lo chef del Vulcano, rimasto solo per il ricovero della fidanzata in un centro di riabilitazione fuori Napoli per disintossicarsi dalla dipendenza dalla cocaina, ha ceduto alle avances insistenti della Pergolesi. Quest'ultima è rientrata in città in compagnia della nonna Marina e si è subito invaghita di Cammarota, nonostante il legame del ragazzo con la Petrone. Alice ha fatto di tutto per attirare l'attenzione di Nunzio e, nel momento in cui il giovane era fuori di sé per la decisione di Chiara di non trascorrere le festività natalizie con lui a Napoli, la ragazza è riuscita a sedurlo. Tra i due è iniziata una relazione clandestina molto appassionante e la Pergolesi, ...