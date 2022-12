Piper Spettacolo Italiano

... con partenza Marianella, città natale di Sant'Alfonso, e con punto di arrivo Pagani, passando... animati daldi far riscoprire approfonditamente ogni luogo del Santo: il primo con ...l'evento - ha espresso la Luzza - era già pronto da due anni, ma a causa della pandemia non era stato possibile attuarlo,cui la commissione ha colto il, soprattutto dei giovani che ... Un desiderio per Natale: trama e cast del film di stasera su Tv8 Un Desiderio a Natale, scheda del film di Gary Yates, con Andrew W. Walker, Nikki Deloach e Lisa Durupt, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando, come e dove vedere il Film in T ...Protagonista della vicenda Francesca Gandolfo, pentatleta astigiana, che ha portato il dono per conto di Babbo Natale ...