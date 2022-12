Un deputato russo che criticò Putin trovato morto in India dopo una caduta dal terzo piano di un hotel

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ildi Russia Unita Pavel Antov è statounadalda undi Rayagada nello statono dell’Odisha. Antov, che è iscritto allo stesso partito di, aveva criticato la guerra in Ucraina nel giugno scorso. Secondo le autoritàna potrebbe trattarsi di suicidio. Antov era depresso per la scomparsa dell’amico Vladimir Budanov,per arresto cardiaco nei giorni scorsi. Budanov faceva parte di un gruppo di quattro turisti arrivati all’qualche giorno prima per festeggiare il compleanno di Antov. Ilera considerato il politico più ricco della Duma: nel 2019 Forbes gli attribuiva un ...

L'HuffPost

La misteriosa scomparsa dell'amico Sia Antov che Bydanov, secondo quanto riportato da Ndtv , erano critici nei confronti del presidenteVladimir Putin. In particolare, Pavel Antov,...... si sarebbe suicidato in preda alla depressione per la scomparsa, due giorni prima, "apparentemente per un attacco cardiaco", dell'amico Vladimir Budanov , anche lui, che faceva parte del ... Deputato russo trovato morto in India. Aveva criticato l'invasione dell'Ucraina Non resta molto da fare: accettare queste proposte in modo amichevole, o in caso contrario sarà l'esercito russo ad occuparsi della questione", ha dichiarato Lavrov. Guerra Russia Ucraina, deputato ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...