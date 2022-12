Ultime Notizie – Ucraina-Russia | Zelensky | “Meloni valuta invio sistemi difesa aerea”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio Giorgia. Che, come ha scritto il leader ucraino su Twitter, lo ha ”informato che si stando la questione della fornitura didia protezione dei cieli ucraini”.ha poi detto di aver parlato condel piano di pace elaborato per la fine del conflitto in. Il presidente ucraino ha quindi ”ringraziato per la solidarietà e il sostegno globale all’”, dicendo di aver ”lodato lo stanziamento da parte del governo italiano di ulteriori 10 milioni di euro in aiuti”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione