Ultime Notizie Roma del 27-12-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 dicembre 2022)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ristretti per la manovra economica che alle 14 di oggi arriva blindata all’esame del Senato Si punta a chiudere entro il 29 partiti in pressing sulle nuove misure porte italiano sulle pensioni minime a €1000 mentre Movimento 5 Stelle promette battaglia su reddito di cittadinanza al vaglio del parlamento arriverà nei prossimi giorni anche il decreto milleproroghe chi annuncia obiettivo di organizzare un Summit di pace febbraio con l’uomo come sede suo segretario guterres come mediatore le bombe continuano intanto accadere in Ucraina e lo hanno fatto anche il giorno di Natale la guerra torna poi ha sconfitto in Russia dove tre militari sono morti per l’attacco di un drone ucraino sulla base aerea di Engels gli Stati Uniti Ei loro alleati della NATO vogliono la vittoria ...