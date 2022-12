Ultime Notizie – Iran | Raisi | “Nessuna pietà per chi protesta ed è ostile”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 27 dicembre 2022) "" per chiin, per chi si dimostra "" nei confronti della Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il presidenteiano Ebrahim, che durante un comizio a Teheran ha accusato quelli che ha definito "ipocriti, monarchici e tutte le correnti antirivoluzionarie".ha quindi aggiunto che "l'abbraccio della nazione è aperto a tutti, ma non mostreremoper coloro che sono ostili". Il riferimento è a quelle che Teheran definisce "rivolte" esplose nel Paese dopo la morte di Masha Amini, deceduta a 22 anni dopo essere stata arrestata dalla cosiddetta polizia morale con l'accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico, l'hijab.