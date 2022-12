Ultime Notizie – Elezioni Usa | Trump | “Mai chiesto a Ivanka di partecipare a campagna”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Donaldreagisce stizzito alle rivelazioni secondo le quali avrebbe “implorato” la figliae suo marito Jared Kushner dialla sua prossimaelettorale in vista dellepresidenziali Usa in programma nel 2024. “Contrariamente a quanto riportato dalle fake news, non ho maia Jared né addiallapresidenziale 2024, anzi ho specificatamentedi non farlo: troppo brutto avere a che fare con i media falsi e corrotti e con alcuni orribili debosciati del mondo della politica”, ha scritto l’ex presidente sul suo social Truth.e il marito hanno disertato l’annuncio a Mar a Lago con cui lo scorso novembre ...

Sky Tg24

Michelle Hunziker dedica un dolce pensiero alla figlia Aurora Ramazzotti . La figlia della conduttice è in attesa del suo primo figlio e ha recentemente passato il Natale insieme a sua madre. Michelle ...Nelleore, la Caruso è riapparsa sui social per replicare a tono agli haters che stanno mettendo in dubbio la patologia del figlio. Lo sfogo di Paola Caruso Dopo l'annuncio della malattia del ... Guerra Ucraina Russia, news. Medvedev: "Nostro obiettivo è abbattere regime di Kiev" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il supporto di un pubblico da record non è bastato al Bari per evitare la sconfitta nell’ultima gara del girone d’andata, chiudendo così chiuso con un totale di 30 punti ...