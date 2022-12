Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 343 contagi e nessun morto | bollettino 27 dicembre

(Di martedì 27 dicembre 2022) Sono 343 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, di cui 81 confermati con tampone molecolare e gli altri 262 con test rapido, sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.563.291. I guariti crescono dello 0,1% (787 persone) e raggiungono quota 1.479.135 (94,6% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 72.830 positivi, -0,6% rispetto a ieri. Di questi 475 (21 in più ...

Sky Tg24

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il suo omologo bielorusso, Aleksandr Lukashenko, due volte nelle24 ore per "finalizzare molte questioni", ha riferito l'agenzia di stampa statale bielorussa Belta. Gli incontri si sono svolti a San Pietroburgo, stamattina a colazione al Museo Russo, e ieri ...L'Isis ha rivendicato nelleore l'attacco armato compiuto ieri contro la prigione di Raqqa, nel nord della Siria, e nel quale sono stati uccisi almeno sei miliziani curdi. Altre fonti parlano di otto uccisi. L'assalto ... Guerra Ucraina Russia, news. Medvedev: "Nostro obiettivo è abbattere regime di Kiev" "I momenti più difficili sono sempre gli errori, perché sono sempre stato severo con me stesso. Ripensando all'ultima stagione, ne ho commesso uno che mi è costato caro in Francia". La reazione ...A novembre il tasso di disoccupazione in Giappone si è attestato al 2,5% con un calo dello 0,1 rispetto a ottobre, il primo miglioramento degli ultimi tre mesi. Il ministero degli Affari Interni ha di ...