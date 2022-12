Ucraina | Meloni sente Zelensky | ' massimo impegno Italia per pace giusta'

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Giorgiae il Presidente dell'Volodymyr. Il cordiale colloquio ha fatto seguito alla conversazione telefonica cheavevano avuto il 28 ottobre.ha rinnovato il pieno sostegno del Governono a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell'ha ribadito ildell'per ogni azione utile per arrivare ad unaper la Nazione. Lo si apprende da Palazzo Chigi.

Adnkronos

