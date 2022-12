Ucraina | Lavrov rivela | ' Il Pentagono ha minacciato di uccidere Putin'

Agenzia ANSA

- Dal ministro degli Esteri russo anche nuove minacce all'accettate le proposte del Cremlino, 'altrimenti ci penserà l'esercito'. Poi accusa Usa e Nato di voler prolungare il conflitto per renderlo più violento. Zelensky agli ucraini: 'La libertà ha ...Kiev annuncia l'obiettivo di organizzare un summit di pace a febbraio all'Onu. Il ministro degli Esteri russo: 'L'Occidente rischia di portare a uno scontro tra potenze nucleari'. Famiglia di 8 ... Ucraina, Lavrov accusa: 'Dal Pentagono minacce di un assassinio di Putin' La guerra in Ucraina giunge al 307esimo giorno. L'ultimatum di Lavrov: "Kiev accetti le nostre proposte o ci pensa l'esercito russo". Ma l'Ucraina punta a un summit di pace entro fine febbraio, prefer ...Dichiarazioni rilasciate da «funzionari anonimi» del Pentagono in merito a un «attacco decapitante» contro il Cremlino parlano di una minaccia di tentato omicidio del presidente Vladimir Putin, second ...