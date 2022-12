Ucraina | Lavrov | “Da Pentagono minacce a vita Putin”

... Volodymyr Zelensky , da loro controllato, confermano la natura globale della crisi in. ... esordisce. Secondo il quale "il principale beneficiario del conflitto sono gli Stati Uniti, ...'Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato vogliono la vittoria sul campo di battaglia per distruggere il nostro Paese'. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei, in una intervista alla Tass. Kiev annuncia l'obiettivo di organizzare un summit di pace a febbraio con l'Onu come sede e il suo segretario Guterres come mediatoreSei qui: Home » News » Marianella senza giri di parole: che attacco a Di Maria e Paredes. Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista sportivo, è intervenuto dagli studi di Sky Sport 24 per pa ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-a5cf1f10-21c1-8e9-6066-207384f5908 ...