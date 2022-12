Ucraina | la diretta – Lavrov | “Da Occidente rischi a scontro di potenze nucleari” Donetsk | famiglia trucidata | uccisi anche 3 bimbi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il ministro degli Esteri russo: “La politica occidentale di contenimento totale del nostro paese è estremamente pericolosa. Comporta ilo di scivolare in unoarmato diretto tra”. Unadi otto persone è stata sterminata nella città di Makiivka occupata dai russi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Kiev annuncia l'obiettivo di organizzare un summit di pace a febbraio all'Onu. Il ministro degli Esteri russo: 'L'Occidente rischia di portare a uno scontro tra potenze ...... dall'invasione russa dell', dalle carenza di competenze digitali e dalla crisi energetica. ... con un aumento delle entrate comeconseguenza. Il Digital Immune System (Dis) è il sistema ... Ucraina, la diretta - Kiev punta a summit di pace entro fine febbraio all’Onu. Mosca pronta a riaprire il gasdotto verso l’Ue Kiev annuncia l'obiettivo di organizzare un summit di pace a febbraio all'Onu. Il ministro degli Esteri russo: "L'Occidente rischia di portare a uno scontro tra potenze nucleari" ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, minuto per minuto: tutti gli aggiornamenti in diretta del 27 dicembre 2022 ...