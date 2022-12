Tv | Malgioglio | ‘a ‘Mi casa es tu cas’ dedica in musica a Aldo Grasso’

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Ho immaginato unainal critico e giornalista del ‘Corriere della Sera’Grasso perchè la critica è importante anche se non sempre mi trova d’accordo, ma grazie al cielo esiste. Cosa c’entro io, per esempio, con Drusilla Foer? Lei è una donna di teatro e molto più intelligente di me e poi non sono malato di egocentrismo, come scrivono in molti. Comunque… è sempre grasso che cola”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Cristianoche domani ritorna su Rai 2 (ore 21.30) per condurre il programma ‘Mies tu’, tra gli ospiti Mara Venier, la cantante Luzl, icona di Pedro Almodovar e un noto comico dal volto mascherato. Felice del suo salotto televisivo doveospita amici e star. “Un ...