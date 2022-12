Tutti pazzi per FantaSanremo | 50mila iscritti in tre ore Ultimo | Mengoni e Giorgia i cantanti più quotati

(Di martedì 27 dicembre 2022) A mezzogiorno di oggi, 27 dicembre, ilha aperto le iscrizioni in vista dell’edizione 2023 del Festival della canzone italiana, in programma dal 7 all’11 febbraio prossimi. Il gioco, consistente nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate da cinque degli artisti in gara (di cui uno deve necessariamente essere scelto come capitano) ha registrato subito, secondo le parole di uno dei suoi fondatori, Giacomo Piccinini, «un risultato oltre ogni possibile aspettativa». In sole tre ore, infatti, si sono registrate aloltre 50.000 squadre: una somma pari a quella della totalità delle iscrizioni nell’edizione 2021. L’anno scorso le iscrizioni totali all’inizio del Festival erano state 500.000, grazie anche al rilancio di tantiin gara. Una partecipazione che sembra destinata a riproporsi anche ...

Tananai, Lazza, Madame e Paola & Chiara valgono22 Baudi. A quota 21 si trovano I Cugini di Campagna, gli Articolo 31, Ariete, Lda e Mara Sattei. 'Costano' 20 Baudi Gianluca Grignani, Colapesce ...