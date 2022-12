Turista fiorentino rischia di annegare in un lago gelato dopo aver salvato il cane

Leggi su firenzepost

(Di martedì 27 dicembre 2022) SAPPADA (UDINE) – Undi 57 anni hato diin un laghettousato per la pesca sportiva a Sappada, in provincia di Udine, dove si era tuffato per salvare il suo. Sono stati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico e dall’elisoccorso regionale del Friuli venezia Giulia a portarlo in L'articolo proviene da Firenze Post.