Tribiano | precipita da 9 metri di altezza e muore poco dopo il ricovero in ospedale

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dramma per un operaio 49enne addetto alle pulizie presso l’azienda Acs Dobfar. Gli inquirenti ipotizzano il gesto estremo

Il Cittadino

Dramma per un operaio 49enne addetto alle pulizie presso l’azienda Acs Dobfar. Gli inquirenti ipotizzano il gesto estremo ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...