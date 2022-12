LA NAZIONE

In seguito ai controlli sulle autocertificazioni, nell'AslCentro riscontrate irregolarità su 3.192 esenzioni a Firenze, 1.224 a Prato, 827 a Pistoia e 666 a ...In arrivo alcune migliaia di processi verbali nell'intero territorio della Aslcentro "per autocertificazioni di esenzione risultate mendaci". E' quanto si spiega dalla ...esenzione dal"... Toscana, ticket sanitari: autocertificazioni non veritiere, 5.900 verbali in arrivo In seguito ai controlli sulle autocertificazioni, nell'Asl Toscana Centro riscontrate irregolarità su 3.192 esenzioni a Firenze, 1.224 a Prato, 827 a Pistoia e 666 a Empoli ...In arrivo alcune migliaia di processi verbali nell'intero territorio della Asl Toscana centro "per autocertificazioni di esenzione risultate mendaci". (ANSA) ...