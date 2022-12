Tiziano Ferro | primo Natale da papà | la commovente dedica e la tenera immagine con il figlio tra le braccia

Today.it

papà ATTORE POLIEDRICO Leo Gullotta festeggia 60 anni di carriera GUARDA GLI SCATTIpapà LE FOTO Cher e Alexander Edwards si sono fidanzati AL CINEMA 'Whitney - Una voce ...E sui social i suoi colleghi si sono spellati le mani per lei: da Gabriele Muccino a Stefano fresi, daa Cristiana Capotondi, da Claudia Gerini a Paola Turci, tutti a complimentarsi per ... Tiziano Ferro festeggia il primo Natale da papà: la foto con uno dei suoi figli emoziona i fan Per Tiziano Ferro primo Natale da papà. Il cantautore ha postato una commovente dedica per i suoi due figli e una tenera foto in cui tiene tra le braccia addormentato il piccolo Andres. "Che qualcuno ...Le feste natalizie sono da sempre contraddistinte da tanti regali e momenti gioiosi. Tra questi non può di certo mancare la classica foto di rito che ritrae le famiglie intente a festeggiare il Natale ...