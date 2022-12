Tiro con l' arco | si chiude il 2022 | il bilancio dell' Italia

Il Notiziario

L'Italia ha concluso una stagione internazionale da grande protagonista, conquistando 112 medaglie in 17 eventi internazionali: 44 ori, 43 argenti e 25 ...Di solito un avversario può segnare qualche. Cercavo di metterlo un po' in difficoltà. Ma era come se non mi vedesse ... Gerenzano e Turate: Nazionali di tiro con l'arco, ecco i vincitori Quarta vittoria negli ultimi cinque turni di campionato per la Givova Scafati, capace di imporsi 71-75 anche al PalaPentassuglia contro l’Happy Casa Brindisi ...Ballando con le Stelle è finito, ma le polemiche continuano. Se la diciassettesima edizione è stata quella contraddistinta dalle liti, beh sappiate che queste non si sono ancora ...