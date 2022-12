TikTok | Michael Jackson appare su bambino con filtro Grinch

Leggi su lucascialo

(Di martedì 27 dicembre 2022)sul volto di unsugrazie al. Certo, l’indimenticato Re del Pop rientra tra quelle leggende delle quali molti fan non accettano la dipartita, avvenuta nel giugno 2009, al punto da ritenere che siano ancora vive. Per esempio, le vedono in un volto somigliante (anche se in alcuni L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.