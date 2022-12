The Witcher | Blood Origin | rivelato il punteggio Rotten Tomatoes della serie Netflix | top o flop?

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilprequel di The, The, è stato reso noto... Come se la sarà cavata il nuovo show di? L'universo di Theè in continua espansione, e ora è finalmente arrivata anche The, l'attesaprequel con Michelle Yeoh. Ma cosa ne hanno fan e critici del nuovo titolo del franchise? Scopriamo ilottenuto dallo show su. Mentre laprincipale di Thesta facendo parlare di sé per quanto sta ...

Ci si aspettavano punteggi bassi per: Blood Origin , ma mai così bassi. Non solo lo spinoff ottiene il più basso punteggio di tutta la saga su Rotten Tomatoes. Ma la critica è stata anche clemente: il pubblico gli ha ...... si è parlato effettivamente molto poco degli altri personaggi di. In una nuova intervista, però, Joey Batey ha parlato di quello che accadrà al personaggio di Jaskier. Durante una ... The Witcher, spuntano inquietanti retroscena sull'addio di Henry Cavill e il suo comportamento con le donne Il punteggio Rotten Tomatoes della serie prequel di The Witcher, The Witcher: Blood Origin, è stato reso noto... Come se la sarà cavata il nuovo show di NetflixThe Witcher Blood Origin si è rivelata un flop: la serie TV di Netflix non è riuscita a convincere né fan né critica, venendo "massacrata".