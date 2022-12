The Whale | il film di Darren Aronofsky ha ora una data di uscita italiana

(Di martedì 27 dicembre 2022) Svelata ladidel nuovodi, l'atteso The, interpretato da Brendan Fraser. I Wonder Pictures e Unipol BiograCollection hanno svelato ladidi The. Il nuovo, emozionantediarriverà nei cinema italiani il 23 febbraio. Dopo uno straordinario esordio al box office USA, dove in soli sei cinema tra New York e Los Angeles ha incassato ben 360.000 dollari con una media a sala di 60.000 dollari, la migliore in assoluto nel 2022, ilha confermato la sua forza al botteghino incassando nel secondo e nel terzo weekend oltre ...

, da giovedì 23 febbraio al cinema. Tratto dall'opera teatrale di Samuel D. Hunter, la storia di un professore d'inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la ...Il viaggio dicominciava alla Mostra di Venezia 2022 ( leggi articolo ) e il prossimo 23 febbraio il film esce al cinema in Italia : diretto da Darren Aronofsky , con protagonista Brendan Fraser , ... 'The Whale' di Aronofsky, dalla Laguna alla sala Svelata la data di uscita italiana del nuovo film di Darren Aronofsky, l'atteso The Whale, interpretato da Brendan Fraser.There’s nothing Hollywood—and the Oscars—love more than turning tragedy into “prestige” films. But this year, movies like “The Whale” and “The Son” have taken the trend too far.