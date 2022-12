The Voice Senior | è morta Claudia Arvati | il doloroso annuncio di Claudio Baglioni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 dicembre 2022) E’a dare la dolorosa la notizia, a scrivere sui social della morte di. Era la sua storica corista ma l’abbiamo anche vista nella seconda edizione di The. Il suo talento, la sua voce, la sua presenza scenica e il sogno di essere apprezzata come cantante solista, abbiamo ammirato tutto di lei. Thepiange perdeve dire addio alla sua voce bellissima, la malattia ha portato via anche lei. La ricordiamo nella squadra di Gigi D’Alessio, finalista, ad un passo dalla vittoria. Felice di quel traguardo, degli applausi che erano solo per lei, meritatissimi. Ma era malata da tempo, da tempo combatteva ...