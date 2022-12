Tennis | Camila Giorgi e il caso vaccino C’è l’ammissione della dottoressa | “Volevo proteggere i miei pazienti”

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022)continua a far parlare di sé fuori dal campo e ora per lei la situazione si fa piuttosto complicata. Dopo essere stata coinvolta in un’indagine avviata dalla ProcuraRepubblica di Vicenza per una possibile falsa vaccinazione anti-Covid (indagine che aveva portato precedentemente all’arresto dello scorso febbraioDaniela Grillone Tecioiu, suo marito Andrea Giacoppo e del nefrologo Erich Goepel Volker, colpevoli di aver falsificato diverse vaccinazioni), la marchigiana è adesso in pericolo visto che, secondo il Corriere del Veneto, gli investigatori starebbero andando sempre più a fondo a questa questione. «Sono stati fatti dei vaccini falsi, solo però a dei colleghi, infermieri ecc, che avevano patologie, che stavano per morire se facevano un ...