Tennis | Atp Ultimo ranking del 2022 | Alcaraz chiude al comando

La Gazzetta dello Sport

...Down Under Matteo trova spesso l'ispirazione giusta per rilanciarsi e tornare nell'élite del,... Ma Berrettini nel 2021 è partito con una grandeCup nella quale ha trascinato l'Italia in ...Lo spagnolo sempre in testa davanti a Nadal, Sinner 15esimo e Berrettini 16esimo ROMA - Classificadi fine anno immutata dalla conclusione delleFinals, in attesa dei primi tornei in Australia. E così, in testa c'è sempre lo spagnolo Carlos Alcaraz con 800 punti di scarto sul connazionale Rafael Nadal, con il norvegese Casper Ruud a ... United Cup, subito Musetti e Berrettini. E Sinner riparte da Adelaide Con 286 settimane in vetta al ranking ATP e 14 Slam messi in bacheca ... "Essere così continui in qualsiasi sport è difficilissimo - afferma l'icona statunitense al Tennis Radio Podcast -. Dominare in ...Lo spagnolo sempre in testa davanti a Nadal, Sinner 15esimo e Berrettini 16esimo ROMA (ITALPRESS) - Classifica Atp di fine anno immutata ...