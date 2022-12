“Televoto truccato e bot”? Esplode il caso dietro al televoto che ha visto trionfare Antonella Fiordelisi come preferita

(Di martedì 27 dicembre 2022), questa mattina il popolo del web si è svegliato con queste due parole trend topic su Twitter. Questo perché ieri sera– in una quattro contro Oriana Marzoli, Attilio Romita e Sarah Altobello – ne è uscita vincitrice con ben il 45% delle preferenze. Una vittoria totalmente inaspettata perché tutti i sondaggi online e la stragrande maggioranza dei commenti su tutti i social (Instagram, Facebook, Twitter e TikTok) sono controed a favore di Oriana, che in questoha ottenuto il 36% (contro il 12% di Antonino e il 5% di Sarah). Sondaggi che fino alla messa in onda della puntata sono sempre stati piuttosto chiari con percentuali ...

al Grande Fratello Vip Ieri sera, nel corso nella nuova puntata in onda su Canale 5, Antonella Fiordelisi ha avuto la meglio su Oriana Marzoli, essendo la preferita del pubblico. Per ora ne' la produzione del programma ne' Mediaset hanno replicato alle accuse e l'hashtag '' è volato in tendenza su Twitter. Gf Vip, Antonella Fiordelisi è la preferita del pubblico: il web contro la produzione. «Televoto truccato» Il televoto che ha premiato Antonella Fiordelisi come preferita dal pubblico della settimana al GF VIP 7 ha destato parecchie perplessità. Da Guendalina Tavassi al suo ex, i commenti In queste ore su Twitter è ormai è andato virale l'hashtag #televototruccato. Alfonso Signorini e sul suo programma, infatti, hanno