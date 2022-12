(Di martedì 27 dicembre 2022)al? Ieri sera, nel corso nella nuova puntata in onda su Canale 5,Fiordelisi ha avuto la meglio su Oriana Marzoli, essendo ladel pubblico.alcon “l’inganno” Nonostante questo, sui social si è sollevata una vera e propria polemica per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ilmessaggero.it

al Grande Fratello Vip Ieri sera, nel corso nella nuova puntata in onda su Canale 5, Antonella Fiordelisi ha avuto la meglio su Oriana Marzoli, essendo la preferita del pubblico. ...Per ora ne' la produzione del programma ne' Mediaset hanno replicato alle accuse e l'hashtag '' è volato in tendenza su Twitter. (di Alisa Toaff) {} #_intcss0{display: none;} #... Gf Vip, Antonella Fiordelisi è la preferita del pubblico: il web contro la produzione. «Televoto truccato» Il televoto che ha premiato Antonella Fiordelisi come preferita dal pubblico della settimana al GF VIP 7 ha destato parecchie perplessità. Da Guendalina Tavassi al suo ex, i commenti ...Televoto truccato al Grande Fratello Vip Tavassi e Antonino capiscono qualcosa: Antonella preferita, Guendalina spiega il motivo, video.