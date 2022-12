Telefonata Meloni-Zelensky | la premier invita a Roma il presidente ucraino

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 27 dicembre 2022)– Ladel Consiglio Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con ilVolodymyr. Quest’ultimo ha annunciato su Twitter il contenuto della: “Ho ringraziato Giorgiaed il supporto completo per l’Ucraina. Ho lodato l’Italia – aggiunge– per lo stanziamento da parte del Governo di ulteriori 10 milioni di euro di aiuti. La dottoressainforma che si sta valutando la questione della fornitura di sistemi di difesa aereo per proteggere i cieli ucraini. Abbiamo discusso #peaceformula” ha concluso. Palazzo Chigi, tramite una nota, l’ha definito un “cordiale colloquio” che ha fatto seguito alla conversazione telefonica che i due avevano avuto il ...