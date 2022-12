Teatro di Rifredi | «La beffa del Grasso legnaiuolo» | nella nuova riduzione di Savelli

InToscana

...dicon Io non so chi sei , regia di Angelo Savelli, giusto per citarne due) La sua passione per la storia lo porta ad interpretare personalità storiche rileggendole spesso in chiave ...Nel frattempo la nostra città è statadi ulteriori furti in negozi, avvenuti per lo più in ... uno consumato e l'altro tentato, su un camper e in un bar entrambi nel quartiere di. ... Mese della Memoria: "L'amico ritrovato" in scena al Teatro di Rifredi ... In scena lo stesso Andrea Bruno Savelli, i giovani Luca Avagliano, Emiliano Buttaroni, Lorenzo Carcasci, Olmo De Martino, con la partecipazione straordinaria di Sergio Forconi In scena lo stesso Andre ...riduzione di Angelo Savelli da testi quattrocenteschi con Luca Avagliano , Andrea Bruno Savelli , Emiliano Buttaroni , Lorenzo Carcasci , Olmo De Martino produzione Teatrodante Carlo Monni, Fondazione ...