Taranto Grand Tour | da domani 28 dicembre la città come non l’avete mai vista

(Di martedì 27 dicembre 2022)protagonista di una nuova narrazione, fatta di bellezza e valorizzazione del suo straordinario patrimonio. Con questi presupposti, debutta il “”, spin off di un più ampio progetto di accoglienza turistica. Ecco che, dal 28 al 30dalle ore 10 alle 16, decine di luoghi die attrazione e suggestione apriranno in via straordinaria, altri ospiteranno mostre e teatro, musica e percorsi enogastronomici. «Vogliamo che siano gli stessi tarantini- spiega l’event manager Fabrizio Iurlano– ad innamorarsi della loro, attraverso una tre giorni che mette in campo il senso più autentico del fare rete. Tra associazioni, operatori, strutture, attività commerciali, musei e molto altro. Vogliamo farci promotori di una valorizzazione che parte ...

