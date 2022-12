Tamponi per chi arriva dalla Cina | a Malpensa scatta la caccia alle varianti Covid

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tampone molecolare per chi. «Gentile cliente - avverte un banner sul sito dello scalo milanese - a causa di una nuova normativa-19 la informiamo che, all'arrivo a, è richiesta l'esecuzione del tampone antigenico molecolare per tutti i passeggeri e gli operatori provenienti. Il presente regolamento è immediatamente valido fino al 30 gennaio 2023». «Per ulteriori informazioni», l'aeroporto rimanda al sito Viaggiaresicuri. La Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia - in una nota - ha poi specificato che «la richiesta non è obbligatoria. Si tratta di una misura di prevenzione che serve anche ad accertare il tipo di variantedi chi...

... di riferimentol'aeroporto di Malpensa, di sottoporre a tampone molecolare di screening... Ieri sono stati eseguiti 90, oggi 120 e domani si avranno i primi risultati sul sequenziamento.'In questi anni in Italia e in Europa, abbiamo fatto un investimento economico spaventoso con vaccini,e misure sanitarie : non possiamo trovarci ad andare indietrocolpa di chi non è ... Covid, a Malpensa tamponi per chi arriva dalla Cina In Cina si sono registrati 250 milioni di nuovi casi nei primi 20 giorni di dicembre e con alcuni studi che stimano ad almeno un milione il numero di possibili morti ...I viaggiatori che dalla Cina atterrano all’aeroporto di Malpensa dovranno effettuare il tampone anti-Covid: cosa sta succedendo.