Tamponi gratis dai medici di famiglia | D’Amato annuncia la proroga nel Lazio | FdI smentisce l’Assessore

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma – Fino 31 marzo 2023, si potrà continuare ad effettuare ianti-Covid gratuitamente, recandosi dal proprio medico di. Lo hatoregionale delalla Sanità, Alessio, che poche ore fa ha dato indicazioni alla competente Direzione Regionale Programmazione di adottare laper superare il particolare periodo invernale dove è maggiore la circone dei virus. Allo scadere del termine, “si procederà ad una nuova verifica secondo l’andamento epidemiologico” fa sapere. Non mancano tuttavia forti critiche da parte dell’opposizione, in particolare da Fratelli d’Italia. Il consigliere Aurigemma, infatti, punta il dito verso il mancato rinnovo della convenzione, in scadenza il 31 ...

La possibilità di fare tamponi dal medico di famiglia senza oneri a carico del paziente sarà prorogata. Stamani ho dato indicazioni alla competente Direzione Regionale Programmazione di adottare la proroga per superare il particolare periodo invernale. Tamponi anti-Covid a pagamento e scatta l'allarme dei medici di base. «C'è stata un'impennata di richieste da parte dei mutuati perché siamo in piena ondata influenzale. La proroga durerà fino al 31 marzo. A quel punto l'amministrazione che uscirà dalle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023 dovrà decidere se prorogare ancora la misura o se lasciarla definitivamente scadere.