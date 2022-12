Tamberi | Oro agli Europei di Roma e ai Giochi di Parigi 2024 | poi potrei smettere

(Di martedì 27 dicembre 2022) "II mio corpo - racconta alla Gazzetta dello Sport - è stato martoriato da 5 - 6 anni di stress continui. In vista di due stagioni - chiave, devo rimettermi a nuovo. Ho sempre pensato a saltare, non ...

Dire

confessa che "il titolo iridato lo baratterei per l'degli Europei di Roma e dei Giochi di Parigi 2024. Poi potrei anche ...Così il campione olimpico in carica del salto in alto, Gianmarco, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il 30enne marchigiano delle Fiamme, alla ricerca di un nuovo coach dopo ... Tamberi: "Oro agli Europei di Roma e ai Giochi di Parigi 2024, poi ... Il campione olimpico si sta "rimettendo a nuovo" per i Mondiali di Budapest ma avverte: "Sono ad agosto, non ho fretta" ...Gianmarco Tamberi ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, parlando dei suoi obiettivi futuri. Le sue dichiarazioni.