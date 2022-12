(Di martedì 27 dicembre 2022) Il 26 dicembre Pechino ha effettuato la più grande incursione sui cieli dell'isola, impiegando 71 trae droni. Mentre la Corea del Nord ha violato lo spazio aereo sudcoreano per la prima volta in 5 anni

WIRED Italia

ha deciso di prolungare il servizio militare obbligatorio da 4 mesi a un anno. Lo ha ... "Il servizio militare attuale di 4 mesiè sufficiente per rispondere alla situazione in costante e ...La Cina considerauna "provincia ribelle", eha mai escluso di riconquistarla con l'uso della forza, soprattutto dopo la salita al potere di Xi. L'isola è di fatto indipendente da Pechino ... Taiwan, non si sono mai visti così tanti aerei da guerra cinesi Il 26 dicembre Pechino ha effettuato la più grande incursione sui cieli dell'isola, impiegando 71 tra aerei e droni. Mentre la Corea del Nord ha violato lo spazio aereo sudcoreano per la prima volta i ...Milano, 27 dic. (askanews) - Taiwan prolungherà da quattro a 12 mesi il servizio militare obbligatorio per i giovani. L'ha annunciato la presidente Tsai Ing-wen, precisando che la decisione è stata pr ...