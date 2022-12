SuperEnalotto | la fortuna bacia l’Infernetto | centrato un “5” da 21mila euro

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma – La Capitale ancora una volta a segno grazie al: nel concorso del 24 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 21.026,96. La prima giocata vincente è stata centrata nell’esercizio di via Tuscolana 1166, mentre la seconda, sempre nella Capitale, ha premiato la tabaccheria di via Umberto Giordano 93/C, al. Il Jackpot, intanto, sale a 335,7 milioni di– record nella storia del gioco – che saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte ...

